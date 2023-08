Vidal explicó su apoyo a Rodríguez Larreta y le contestó a Macri

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, explicó ayer jueves por qué decidió apoyar públicamente la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Además, le contestó a Mauricio Macri.

“Lo que hice no fue más que expresar mi preferencia electoral, dando mis argumentos. Es una base de la democracia, sobre todo en un contexto en que hay dos candidatos a presidente de Juntos por el Cambio y los dos son del PRO”, expresó.

Luego de que la exgobernadora bonaerense manifestara su postura a favor del actual jefe de Gobierno porteño, Macri cuestionó su decisión y planteó que en los últimos años «se desdibujó su perfil».

Ante estos dichos, Vidal respondió que “puedo entender que haya personas, como Mauricio, en desacuerdo, pero con todos trabajo hace más de 20 años y lo que tenga que decirles lo voy a hacer en privado, no por las redes”.

“Todos tenemos derecho a expresar nuestro voto y eso no puede ofender a nadie, pero los dirigentes no somos dueños del voto de nadie. No creo que haya dueño de voto ni votos que se transfiera. Por eso es importante que la gente vaya a votar. Al no hacerlo, se le está dando el poder a otro”, concluyó. (La Nueva., con información de TN). (04-08-23).