112° aniversario de Oriente / Raúl Reyes: «Están dadas las condiciones para que esta localidad aspire a brillar como lo hizo hace algunos años»

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

El intendente Raúl Reyes presidió esta mañana en la plaza central de Oriente el acto conmemorativo por el 112º aniversario de la localidad, donde -luego del izamiento de banderas y la entonación del Himno, con la presencia de autoridades, representantes de instituciones y vecinos- habló el delegado Patricio Bertone, quien se refirió a los cuatro años que lleva al frente de la delegación e hizo un repaso de las principales acciones llevadas a cabo.

Luego, habló Reyes hizo mención a la historia de Oriente. Evocó, por ejemplo, las épocas en las que la población era el doble que la actual. Atribuyó el descenso en la cantidad de habitantes, entre otras razones, al reemplazo de la mano de obra por las máquinas, los recurrentes problemas de la economía y la falta de ofertas educativas. Esta última situación, dijo, se fue solucionando: «Hoy, Oriente tiene una amplísima oferta educativa. Creo que están dadas las condiciones para que esta localidad aspire a brillar como lo hizo hace algunos años».

Para Reyes, la localidad «ha venido agregando servicios, ha venido mejorando el nivel de vida y las posibilidades de cada vecino y eso fue por las condiciones que se fueron generando, por el trabajo de muchos dirigentes», e hizo referencia a la energía eléctrica, el agua y el gas.

Más adelante, habló sobre los diferentes trabajos realizados en la comunidad e hizo particular hincapié en una inversión de más 16 millones de pesos en la Unidad Sanitaria, donde se hizo el recambio total del techo.

También puntualizó sobre el crecimiento de las fiestas populares que se realizan en la ciudad y el trabajo mancomunado con las instituciones.

«Se nota el compromiso de los vecinos que integran cada una de las instituciones. Por eso, estoy seguro (de) que Oriente va a volver a tener esa época dorada», se esperanzó.

En otro tramo, el intendente admitió sobre el «notable crecimiento que está teniendo el balneario Marisol».

«Patricio (Bertone), este pueblo sabrá reconocer el trabajo que has hecho, porque lo sentís, porque sos de acá, porque me consta de todo lo que peleás vos para Oriente, del conocimiento que tenés de su gente, de las instituciones, y del acompañamiento que has hecho, que hacés y que, seguramente, vas a seguir haciendo», enfatizó

«Para mí, en el último discurso como intendente, les quiero decir que siempre ha sido gusto estar acá. Tengo los mejores recuerdos de cada uno de ustedes. Seguiré estando cerca, seguiré trabajando para este distrito desde donde me toque, pero defendiendo las ideas y los valores que, estoy convencido, son los que necesita la Argentina: austeridad, orden, saber decir que no, dedicarse a las cosas prioritarias. Por eso, siempre la salud y la educación estuvieron en el primer lugar de la lista de prioridades de este intendente, así como estar cerca de la gente. Para mí ha sido siempre un gusto encontrarme con ustedes. Feliz aniversario», completó.

Finalmente, se escuchó la canción “Personajes de mi Pueblo” del recordado vecino y notable cantautor del lugar Carlos Pugliese. (10-10-23).